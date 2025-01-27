نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية.. آخر التطورات بالمحافظات

محافظات - مصراوي:

في ظل تزايد ترقب الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لسنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، تتواصل الجهود في عدد من المحافظات لإعداد النتائج وتجهيزها للإعلان.

وتنصح وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بالتحقق من النتائج عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم في المحافظات، أو من خلال المدارس التابعة لهم، مع تجنب الانسياق وراء الشائعات حول مواعيد إعلان النتائج، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.

وفيما يلي أحدث تطورات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية:

رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

في محافظة الدقهلية، قال مصدر بمديرية التربية والتعليم لـ"مصراوي"، إن أعمال التصحيح بدأت منذ أول أمس بتصحيح أوراق اللغة العربية والتربية الدينية، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من التصحيح بمقر الكنترول بمدرسة ابن لقمان الإعدادية بمدينة المنصورة، سيتم بدء أعمال الرصد تمهيدًا لاعتماد النتيجة.

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بيان من تعليم أسيوط بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

في أسيوط، أعلنت مديرية التربية والتعليم استمرار عملية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

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سنوات النقل والشهادات.. تعليم السويس يكشف موعد إعلان نتائج الابتدائية والإعدادية

في محافظة السويس، قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم إن أعمال رصد وتصحيح امتحانات سنوات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وكذلك الصفين الأول والثاني بالمرحلة الثانوية، قاربت على الانتهاء.

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آخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

في الفيوم، عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع موجهي عموم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور الدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتورة كريمة أبو المجد رئيسة لجنة الإشراف على تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية. خلال الاجتماع، استعرض موجهو العموم نسب تصحيح العينة العشوائية.

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الطلاب يترقبون.. وكيل تعليم الشرقية يكشف آخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية

في الشرقية، طمأن محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الطلاب والأهالي، موضحًا أن أعمال التصحيح تجري على قدم وساق داخل الكنترول لإجابات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025.

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تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

في الإسكندرية، واصلت الإدارات التعليمية أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك قبل تسليمها إلى الكنترول العام لمراجعة الكشوف ورصد الدرجات واعتماد النتيجة النهائية من الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

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وكيل تعليم سوهاج يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

في سوهاج، أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بدء أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية أمس الأحد.

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وكيل تعليم الأقصر: الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح

قال الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات. وأشار إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد، سيتم عرض النتيجة على المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لاعتمادها وإعلانها.

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