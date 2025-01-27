14 جدارية تحكي تاريخ السويس على سور شاليهات بورتوفيق -صور

وكيل تعليم الأقصر: الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من أعمال

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، أعمال تنفيذ عدد 14 جدارية على سور شاليهات بورتوفيق بنهاية ممشي أهل السويس، والتي ينفذها طلاب المدرسة الفنية الزخرفية الصناعية.

ويأتي هذا العمل الفني تعبيرا عن هوية محافظة السويس تاريخيا وسياحيا مع إظهار التنوع والثقافي والتجاري والأنشطة الاقتصادية في السويس، وذلك ضمن مبادرة "هنجمل بلدنا بأيد أولادنا" وتستهدف تحسين المظهر الجمالي للمدينة وتعزيز الجانب الفني والإبداعي لدى الشباب.

وخلال الجولة التي رافقه فيها نائبه الدكتور عبدالله رمضان، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم، أشاد اللواء الشاذلي بالجهود المبذولة من الطلاب، وأثنى على مهاراتهم وإبداعهم في تحويل الأسوار الصامتة إلى لوحات فنية مميزة تعكس التراث والثقافة المحلية، كما أشاد بدور المدارس الفنية والزخرفية في دعم المواهب الشابة وتنمية قدراتهم الفنية.

وأكد المحافظ على أهمية إشراك الشباب في المشروعات التي تهدف إلى تحسين البيئة المحيطة، موضحا أن الفن يلعب دورًا كبيرًا في نشر الجمال وإبراز الهوية الثقافية للمدينة، ووجه بتقديم الدعم اللازم للطلاب المشاركين وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تنفيذ أعمالهم بالشكل المطلوب.

وفي ختام الجولة، وجه اللواء طارق حامد الشاذلي الشكر للطلاب والمدرسين وتوجيه المدارس الصناعية ولجميع المشاركين في هذه المبادرة، وأكد على دعم المحافظة المستمر لكل الجهود التي تسهم في تجميل المدينة وتعزيز روح الانتماء لدى شباب السويس.

رافق المحافظ في متابعة العمل العميد رماح غزالة رئيس حي السويس والمهندس إبراهيم الغزولي مستشار المحافظ لشئون البيئة وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري التعليم الفني والمدارس الصناعية المشاركة.