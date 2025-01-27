تأنوا ودققوا فى رصد الدرجات.. توجيهات مشددة لـ مصححي الشهادة الإعدادية بالدقهلية -صور

وكيل تعليم الأقصر: الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من أعمال

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد الدكتور أشرف العربى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور عصام عمارة، مدير عام التعليم العام، اليوم الاثنين، كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة بن لقمان الإعدادية لمتابعة أعمال تصحيح أوراق امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 2025.

استعرض وكيل الوزارة سير العمل والإجراءات المتبعة لضمان جودة العمليات الإدارية والفنية داخل الكنترول.

والتقى وكيل الوزارة المصححين لكل المواد، ووجههم بالتأني والدقة في عملية رصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، محذرًا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم .

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة 126190 طالبًا وطالبة، موزعين على 590 لجنة امتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

كان مصدر بمديرية التربية والتعليم كشف لـ "مصراوي"، أن أعمال التصحيح من المقرر أن الإنتهاء منها السبت المقبل كأقصى موعد ، مشيرا إلى أن أعمال الرصد ستتم خلال يوم من الانتهاء من التصحيح على أن يجري اعتماد النتيجة من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء الأحد 2 نوفمبر.

وأشار إلى أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية هنا وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية هنا

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