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رابط وموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى الدقهلية

04:17 م الإثنين 27 يناير 2025

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية

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الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 .

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن أعمال التصحيح بدأت منذ أول أمس بتصحيح أوراق اللغة العربية، والتربية الدينية، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح بمقر الكنترول بمدرسة ابن لقمان الاعدادية بمدينة المنصورة سيتم بدء الرصد تمهيدا للانتهاء منها واعتمادها.

وأضاف المصدر أن أعمال التصحيح من المقرر الإنتهاء منها السبت المقبل كأقصى موعد، مشيرا إلى أن أعمال الرصد ستتم خلال يوم من الانتهاء من التصحيح على أن يجري اعتماد النتيجة من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء الأحد 2 نوفمبر.

وأشار إلى أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية https://www.facebook.com/Dakahliya ، وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية https://edudk.net/

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