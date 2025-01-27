المؤبد لمزارع قتل 3 أشخاص في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عاقبت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حازم محمود شوقي، اليوم الاثنين، مزارع بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل ثلاثة أشخاص والشروع في قتل شخصين آخرين، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

ودفع الدكتور محمد صلاح عبداللاه، دفاع المتهم ب19 دفعًا طالب فيها عدالة المحكمة بتخفيف العقوبة على موكله، مضيفًا أنه استند إلى العديد من الثغرات في أوراق القضية أبرزها التناقض في شهادات الشهود والأدلة الفنية والقولية، مشيرًا إلى أن ذلك الحكم هو أول درجة وليس نهائيًا، وأمامه فرصة في الدرجة الثانية بالاستئناف لتخفيف العقوبة عن موكله أو البراءة.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، لشهر يونيو عام 2020 عندما تلقى مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلى ومصابين بناحية قرية برخيل دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين من التحريات وقوع مشاجرة؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، ما نتج عنه مقتل كل من "عزام. ف"، وشقيقه "مازن"، "خلف. ع"، وإصابة "محمد. ح"، "طاهر. ع" ما نتج عنه إصابتهم بطلقات نارية متفرقة بالجسد.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع" في العقد الرابع من العمر مزارع.

وجرى ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.