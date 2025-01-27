طلاب هندسة بالدقهلية يصممون مقترحات معمارية لبوابات مدينة المنصورة الجديدة -صور

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الدقهلية-رامي محمود:

صمم عدد من طلاب كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة مقترحات معمارية لبوابات مدينة المنصورة الجديدة، تعكس الهوية المعمارية الحديثة مع لمسات مستوحاة من التراث.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة وأستاذ العمارة والتصميم البيئي، وإشراف الدكتورة سارة البهلول، مدير البرامج الأكاديمية، والدكتور محمد الدبوسي مدرس العمارة بالكلية في إطار هذا المشروع التعليمي الإبداعي.

وقدم الطلاب تصاميم متنوعة تجمع بين الجمال والوظيفة، لتكون بوابات المدينة أيقونة بصرية تعكس رؤية المنصورة الجديدة كمدينة ذكية متطورة.

وقال الدكتور وائل صديق، إن التصاميم ليست مجرد مشاريع أكاديمية، بل هي تجربة عملية تهدف إلى صقل مهارات الطلاب في التفكير التصميمي والابتكار، مع مراعاة السياق العمراني والبيئي للمدينة. كما تمنحهم فرصة للمساهمة الفعلية في تطوير معالم مدينتهم المستقبلية.

وأضاف أن جامعة المنصورة الجديدة تستمر في تقديم الدعم لطلابها لربط التعليم بالواقع، وتشجيع الإبداع في مختلف مجالات الهندسة والتصميم.المشروع التعليمي الإبداعي، حيث قدم الطلاب تصاميم متنوعة تجمع بين الجمال والوظيفة، لتكون بوابات المدينة أيقونة بصرية تعكس رؤية المنصورة الجديدة كمدينة ذكية متطورة.

وأوضح عميد الكلية، أن التصاميم جاءت متكاملة مع احتياجات المستقبل، بما في ذلك عناصر الجذب السياحي، والتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة، واستخدام مواد مستدامة.