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سنوات النقل والشهادات.. تعليم السويس تكشف موعد إعلان نتائج الابتدائية والإعدادية

03:51 م الإثنين 27 يناير 2025

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السويس- حسام الدين أحمد:

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في السويس، إن أعمال رصد وتصحيح امتحانات سنوات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية قاربت على الانتهاء، وكذلك الصفين الأول والثاني بالمرحلة الثانوية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن نتيجة سنوات النقل المرحلة الابتدائية ستكون جاهزة للاعتماد أمام اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس يوم الأربعاء المُقبل، بينما ستعرض عليه نتيجة النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية يوم الخميس.

وكشف المصدر، أن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية ستكون جاهزة للاعتماد نهاية الأسبوع المُقبل، لافتا أن أعمال التصحيح مستمرة بشكل متواصل أيام العطلة، للانتهاء منها في الزمن المقدر، على أن تعلن النتائج فور الانتهاء منها واعتمادها.

وأوضح أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت فور انتهاء الامتحانات الخميس الماضي وتستغرق أعمال التصحيح ورصد الدرجات نحو أسبوعين.

وتابع المصدر أن النتائج ستعلن على الموقع الإلكتروني للمديرية، كما ستعلن في ورقيا اليوم التالي في المدارس، وذلك بالنسبة لصفوف النقل والشهادة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

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