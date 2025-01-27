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تحصين 32 ألف رأس ماشية فى البحيرة ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام

03:46 م الإثنين 27 يناير 2025

تحصين 32 ألف رأس ماشية فى البحيرة ضد الجلد العقدى

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البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، من تحصين 32 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام، فى الإدارات التابعة للمديرية، منذ بداية الحملة أمس الأحد، وحتى الآن.

وقال الدكتور محمد سالم مدير المديرية، أن الحملة استهدفت تطعيم الحيوانات ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وكذلك ضمان عدم تسرب أى لحوم مصابة للأسواق للحفاظ على صحة المواطنين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التى تنظمها مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، لتحصين الماشية والأغنام، لضمان زيادة الثروة الحيوانية، ومساعدة المزارعين فى زيادة دخولهم، وتوعيتهم بكيفية اكتشاف الأمراض التى تصيب الماشية.

ووجهت الجهات المعنية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تحقيق أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

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