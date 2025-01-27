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في حملة تموينية.. وكيل التموين الشرقية يحرر محاضر لأصحاب مخابز بفاقوس

03:43 م الإثنين 27 يناير 2025
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    وكيل التموين الشرقية يحرر محاضر لأصحاب مخابز بفاقوس (2)
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    وكيل التموين الشرقية يحرر محاضر لأصحاب مخابز بفاقوس (1)
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الشرقية -ياسمين عزت:

شنت مديرية تموين الشرقية، حملات تفتيشية وتموينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله، لضبط المخالفين، أسفرت عن تحرير عدة محاضر لأصحاب المخابز العيش البلدي.

أوضح وكيل الوزارة، قاد حملة تموينية للمرور على المخابز والأسواق للتأكد من وزن رغيف الخبز ومدى جودته ومطابقته للمواصفات ونظافة المكان والمعدات المستخدمة في صناعة وإنتاج رغيف خبز جيد للمواطنين، وذلك بنطاق مركز ومدينة فاقوس.

رافق وكيل الوزارة محمد سليمان مدير الادارة ومحمد فوزي وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة.

وواصلت الحملة أعمالها الرقابة على الأسواق، وجرى ضبط طن سكر معبأ و 20 كرتونة مكرونة و 250 كيلو زيت طعام سائب مجهول المصدر.

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