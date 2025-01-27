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لحظة إنقاذ طفل عالق فى أسانسير برج سكنى بالفيوم -فيديو وصور

03:35 م الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
  • عرض 11 صورة
    إنقاذ طفل عالق فى أسانسير
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الفيوم - حسين فتحى:

أنقذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، طفلًا تعطل به أسانسير أحد الأبراج السكنية.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بوصول بلاغ من أحد الأبراج السكنية بمنطقة دلة بمدينة الفيوم.

وانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، والعقيد أحمد الهاين مفتش مباحث المنطقة المركزية والتي تضم قسم الفيوم أول وثان، وجرى سحب الأسانسير العالق فى الدور الثامن من خلال قوات الإنقاذ بالحماية المدنية.

وكشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم الفيوم' أول"، أن الطفل يدعى "حسن ح ف"- 14 عاماً بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة الكعابى الإعدادية، وأنه يعمل بمغسلة خلال فترة إجازة نصف العام.

وأضافت التحريات، أن الطفل يحضر ملابس لغسلها وكيها من إحدي الشقق السكنية بالدور التاسع، وأثناء نزوله تعطل به الأسانسير فى الدور الثامن، وتكللت جهود رجال الحماية المدنية فى خروج الطفل سالمًا، وأخطرت نيابة بندر الفيوم التى تتولى التحقيق.

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إنقاذ طفل عالق فى أسانسير برج سكنى الفيوم قوات الحماية المدنية
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