آخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع موجهي عموم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور الدكتورة ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة كريمة أبوالمجد رئيس لجنة الإشراف على تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

وعرض موجهى العموم نسب تصحيح العينة العشوائية على مدير المديرية، حيث اطمأن على سير العمل بلجان التصحيح وتقدير الدرجات وفقًا للمعايير الدقيقة والشفافة المتبعة في تصحيح الأوراق، وأشاد بما تم من دقة في تقدير الدرجات وحرص الموجهين على تطبيق جميع الضوابط الوزارية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.

ووجه الدكتور خالد قبيصي، بالتركيز على مصلحة الطالب أولاً أثناء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام التام بالشفافية والدقة في تصحيح الأوراق، مع مراعاة مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على الدرجات التي يستحقونها، مشددا على أهمية أن تتسم عملية التصحيح بالعدالة التامة، وألا يتم التسرع في اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على حقوق الطلاب.

وأكد قبيصي، أن التصحيح هو جزء أساسي من تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على تقديم كل الدعم للمعلمين والمصححين لتحقيق نتائج عادلة.

وأشار إلى أن عملية التصحيح تتم في بيئة منضبطة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع مراعاة كافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في التقدير.

فى السياق نفسه تابع وكيل الوزارة، لجنة النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات بشرق الفيوم، بحضور محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية