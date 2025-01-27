الطلاب يترقبون.. وكيل تعليم الشرقية يكشف آخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية

الشرقية - ياسمين عزت:

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للحصول على النتيجة للعام الدراسي 2025، بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول، على مستوى الإدارات التعليمية لمديرية التربية والتعليم.

أدى عدد 149285 من الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في دور يناير 2025 على مستوى 818 لجنة في 20 إدارة تعليمية على مستوى محافظة الشرقية.

من جانبه كشف محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية لـ"مصراوي"، مطمئنا الطلاب والأهالي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أعمال التصحيح تجرى على قدم وساق داخل الكنترول لإجابات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025 وسيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء عملية التصحيح

وأشار إلى إعطاء كل طالب حقه في الحصول على الدرجات المستحقة له في كل المواد الدراسية، مؤكدًا قيامه بمتابعة أعمال التصحيح وحصر الدرجات داخل الكنترول بنفسه، على أن تعلن النتيجة رسميا بعد اعتمادها من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وسيحصل عليها الطلاب بأرقام الجلوس.