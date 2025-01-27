تعرف على موعد إعلان نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل الإدارات التعليمية بالإسكندرية أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك قبل تسليمها إلى الكنترول العام لمراجعة الكشوف ورصد الدرجات واعتماد النتيجة النهائية من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية قبل إعلانها رسميا.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الإسكندرية، إنه سيجري إعلان نتيجة الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية، خلال الأيام الأخيرة من من شهر يناير أو أول شهر فبراير على أقصى تقدير وذلك بعد الانتهاء رسمياً من أعمال التصحيح لجميع المواد وتقديرات الدرجات.

وأِشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات.

ولفت، إلى أن متوسط نسبة النجاح في العينة العشوائية بشكل عام بلغ 90 %، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، واللغة الإنجليزية 90 %، والرياضيات في العينة نسبة 88.5 %، ومادة العلوم 95 %، وبلغت العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية 89.3 % .

ووجه أبو زيد، مديري عموم الإدارات وجميع لجان تقدير الدرجات ولجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع بالدقة التامة في أعمال التصحيح والمراجعة ومراجعة الجزئيات ورصد الدرجات في الشيت الورقي والإلكتروني وتغليب مصلحة الطالب.