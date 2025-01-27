صاحبها أصيب بشلل نصفي.. ‬قصة "المعزة" التي أشعلت صراعًا بين الجيران في أسيوط

‬قصة المعزة التي أشعلت صراعًا بين الجيران في أسيوط

كتب ـ محمود عجمي:

في قرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث الحقول الخضراء تمتد على مدى البصر، كانت الحياة تسير ببطء وهدوء، حتى جاءت الحادثة التي غيرت كل شيء؛ كانت "المعزة" الصغيرة، التي يملكها المزارع "عيد"، تبحث عن طعامها بين الحقول، غير مدركة للصراعات التي ستثيرها.

بدأت القصة عندما اخترقت المعزة حقول المزارع "خيري"، وأكلت من زراعته التي كان يعتني بها بكل عناية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي تدخل فيها المعزة إلى حقول خيري، لكنها كانت المرة التي قرر فيها أن يضع حدًا لهذا الأمر، غضب خيري ونجليه، اللذين كانا يعتمدان على الزراعة كمصدر رزقهم، وقرروا أن يأخذوا الأمور بأيديهم.

في ليلة مقمرة، حمل "خيري" ونجليه العصي والشوم، وتوجهوا إلى منزل "عيد"، لم يكن هناك حديث طويل، فسرعان ما تحول النقاش إلى مشاجرة عنيفة؛ العصي والشوم كانت ترفع وتنزل، والصراخ كان يملأ القرية الهادئة، عندما وصلت الشرطة، وجدت أربعة أشخاص مصابين، بينهم "عيد" الذي أصيب بشلل نصفي نتيجة الضرب المبرح.

تحريات الشرطة كشفت أن خيري ونجليه كانوا وراء الهجوم، وتم القبض على "خيري"، بينما هرب نجليه ولا يزالان طليقين.

تعود وقائع القضية رقم 7391 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من أهالي قرية الشنابلة بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين.

انتقل معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، وقوة من أفراد الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة كل من "عيد. م. ع" وشقيقه "وائل. م. ع" ونجلي شقيقيهما "حسن. م. ع" و"محمد. أ. م. ع" بإصابات نتيجة الاعتداء بالعصي والشوم، مما أسفر عن إحداث شلل نصفي للمجني عليه الأول.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "خيري. س. ع"، 59 عامًا، فلاح، ونجليه الهاربين.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب دخول "معزة" تابعة للمجني عليه الأول إلى زراعات المتهمين، مما دفع المتهم الأول إلى تحريض نجليه الهاربين على حمل العصي والشوم والتوجه إلى منزل المجني عليهم والاعتداء عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابتهم.

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن 10 سنوات على فلاح، بعد إدانته وآخرين هاربين بالاعتداء على أربعة أشخاص من عائلة واحدة بالضرب بالعصي والشوم، مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة لأحدهم، وذلك بسبب دخول "معزة" تابعة للمجني عليهم إلى زراعات المتهمين في قرية الشنابلة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.