وكيل تعليم سوهاج يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بدء أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، أمس الأحد.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه من المقرر انتهاء أعمال التصحيح الخميس المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعمال الكنترولات سواء المراجعة والرصد ستكون بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل.

وعن نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي، أوضح السيد أن أعمال التصحيح انتهت قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية، مضيفًا أنه سيتم إعلانها خلال الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج بلغ 93 ألف و666 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 483 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.