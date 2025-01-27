أعضاء نادى هيئة التدريس بالفيوم يطالبون باسترجاع أراضٍ مخصصة للجامعة

الفيوم - حسين فتحى:

طالب مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بجامعة الفيوم، باستعادة 185 فدانًا من الأراضي المخصصة أصلاً للجامعة، وذلك بهدف إقامة منشآت تعليمية جديدة تلبي احتياجات الطلاب المتزايدة.

جاء هذا خلال اجتماع لنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور نور الرمادى رئيس النادى، وبحضور الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب الاسبق، والدكتور محمد كمال سيف النصر وكيل كلية الطب الاسبق، والدكتور عدلى سعداوى عميد معهد حوض النيل الاسبق، والدكتورة وفاء يسرى وكيل كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور أحمد فتحى الخطيب الأستاذ بكلية الطب.

وأكد الدكتور محمد كمال سيف النصر، أحد أعضاء هيئة التدريس، أن هذه الأراضي ضرورية لتطوير البنية التحتية للجامعة وتلبية احتياجات الطلاب المتزايدة، خاصة أن الجامعة تشهد إقبالًا كبيرًا من أبناء محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة.

وأضاف سيف النصر، أن العديد من الجامعات المصرية حصلت على أراضٍ في المدن الجديدة لتوسيع نشاطها، مشيرًا إلى جامعة القاهرة التي حصلت على قطعة أرض كبيرة في مدينة 6 أكتوبر لإقامة كليات جديدة عليها.

وأشار سيف النصر إلى أن مجلس إدارة النادي قد وجه طلبًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في هذا الأمر وإعادة الأراضي المخصصة لجامعة الفيوم، مؤكدًا أن هذه الأراضي حق أصيل للجامعة وهي ضرورية لمستقبل العملية التعليمية في المحافظة.