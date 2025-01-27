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شكر وامتنان.. طلاب جامعة بنها يوزعون الورود على أفراد الشرطة بالقليوبية -صور

12:50 م الإثنين 27 يناير 2025
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    طلاب جامعة بنها يوزعون الورود على أفراد الشرطة بالقليوبية (3)
  • عرض 4 صورة
    طلاب جامعة بنها يوزعون الورود على أفراد الشرطة بالقليوبية (4)
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    طلاب جامعة بنها يوزعون الورود على أفراد الشرطة بالقليوبية (1)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك طلاب جامعة بنها، اليوم الاثنين، في الاحتفال بعيد الشرطة والموافق 25 يناير من كل عام، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك من خلال مبادرة لتوزيع باقات من الورود على الضباط وأمناء الشرطة، تعبيرًا عن التقدير والاحترام للدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها حريصة على حث طلابها للمشاركة في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل لتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ولفت رئيس جامعة بنها إلي أن الجامعة تقدر وتثمن التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة ودورهم فى تحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية.

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طلاب جامعة بنها توزيع الورود أفراد الشرطة بالقليوبية القليوبية
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