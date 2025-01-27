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إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

12:48 م الإثنين 27 يناير 2025

إسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 16 شخصًا، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، فى مدخل قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مدخل قرية الزوايدة، في مركز نقادة.

وأسفر الحادث بشكل مبدئي عن إصابة 16 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية الزوايدة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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قنا انقلاب ميكروباص مركز نقادة
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