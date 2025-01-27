السجن 10 سنوات لفلاح اعتدى على عائلة بسبب "معزة" في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن 10 سنوات على فلاح، بعد إدانته وآخرين هاربين بالاعتداء على أربعة أشخاص من عائلة واحدة بالضرب بالعصي والشوم، مما أدى إلى إحداث عاهة مستديمة لأحدهم، وذلك بسبب دخول "معزة" تابعة للمجني عليهم إلى زراعات المتهمين في قرية الشنابلة بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 7391 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من أهالي قرية الشنابلة بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود مصابين.

وانتقل معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، وقوة من أفراد الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين وإصابة كل من "عيد. م. ع" وشقيقه "وائل. م. ع" ونجلي شقيقيهما "حسن. م. ع" و"محمد. أ. م. ع" بإصابات نتيجة الاعتداء بالعصي والشوم، مما أسفر عن إحداث شلل نصفي للمجني عليه الأول.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "خيري. س. ع"، 59 عامًا، فلاح، ونجليه الهاربين.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب دخول "معزة" تابعة للمجني عليه الأول إلى زراعات المتهمين، مما دفع المتهم الأول إلى تحريض نجليه الهاربين على حمل العصي والشوم والتوجه إلى منزل المجني عليهم والاعتداء عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابتهم.