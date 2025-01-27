بالصور.. افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى فى أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى الجديد، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بطاقة 40 ماكينة بما يساهم فى خدمة 105 حالات مرضية لتلقي جلسات الغسيل الكلوى بها.

وأوضح محافظ أسوان، أنه بالتوازى مع ذلك يجرى تحقيق الجاهزية الكاملة بالمستشفى فى كافة الأقسام والتخصصات لخدمة نحو 150 ألف نسمة، وذلك إنطلاقاً من اعتبار توفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسواني تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتكون بالجودة العالية، وللاطمئنان على منظومة التشغيل وتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل، بالمرور الميدانى على الأقسام المختلفة، ومن بينها قسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى دراو المركزى.

وأشار الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة جرى دعم قسم الغسيل الكلوى بأحدث التقنيات الطبية.

فيما أوضح الدكتور أحمد ربيع مدير مستشفى دراو، أن وحدة الغسيل الكلوى الجديدة تضم أقساما متعددة لتقدم الخدمة للمرضى المترددين عليها، ومنها سلبى الفيروسات الكبدية، وأيضاً مرضى الغسيل الكلوى ومصابى فيرس سى وبى.

وأضاف أن المستشفى يضم قسم لمرضى الطوارئ وقسم غسيل كلوى للأطفال بقدرة استيعابية تصل إلى 320 مريضا.