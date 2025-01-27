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الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية -صور

12:24 م الإثنين 27 يناير 2025
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    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (4)
  • عرض 11 صورة
    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (5)
  • عرض 11 صورة
    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (3)
  • عرض 11 صورة
    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (2)
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    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (8)
  • عرض 11 صورة
    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (6)
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    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (9)
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    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (10)
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    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (11)
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    الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديد بمستشفيات الدقهلية (7)
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الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، الانتهاء من تركيب 14 جهاز أشعة جديدة بالمستشفيات التابعة لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار دعم وزارة استمرارًا لجهود وزارة الصحة فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وأشاد مدكور بالمجهود المبذول من قبل إدارة الأشعة والمستشفيات موجهاً بسرعة الانتهاء من تجهيز الأماكن بباقي المستشفيات وفقاً للمواعيد المحددة.

وكانت صحة الدقهلية، أعلنت نهاية ديسمبر الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

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وزارة الصحة تامر مدكور محافظة الدقهلية مستشفيات الدقهلية
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