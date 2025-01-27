مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة على طريق نادى قارون بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

لقيت سيدة شابة مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق المؤدى لنادى قارون بمدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بمصرع منال شعبان عبد الجواد - 35 عاما - ربة منزل.

كشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم"أول"، أن السيدة كانت تعبر الطريق المؤدى لنادى قارون، وفوجئت بسيارة مسرعة يقودها شاب فى العشرينات من عمره، تسير بسرعة زائدة تطيح بها على جانب الطريق مما أدى إلى وفاتها.

وجرى القبض على قائد السيارة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.