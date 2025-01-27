إعلان

مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة على طريق نادى قارون بالفيوم

11:54 ص الإثنين 27 يناير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحى:

لقيت سيدة شابة مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق المؤدى لنادى قارون بمدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بمصرع منال شعبان عبد الجواد - 35 عاما - ربة منزل.

كشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم"أول"، أن السيدة كانت تعبر الطريق المؤدى لنادى قارون، وفوجئت بسيارة مسرعة يقودها شاب فى العشرينات من عمره، تسير بسرعة زائدة تطيح بها على جانب الطريق مما أدى إلى وفاتها.

وجرى القبض على قائد السيارة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.

الفيوم نادى قارون شرطة الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التمريض

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)