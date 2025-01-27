إعلان

بعدما سرقت القلوب بصوتها.. محافظ أسوان يكرم الطفلة "يمنى أحمد" -صور

11:38 ص الإثنين 27 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطفلة يمنى أحمد
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطفلة يمنى أحمد
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطفلة يمنى أحمد
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يكرم الطفلة يمنى أحمد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان – إيهاب عمران:

كرم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الطفلة يمنى أحمد سالم البالغة من العمر 10 سنوات، الطالبة بالصف الرابع الإبتدائى بمنحها مكافأة مالية وميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة، وذلك تقديراً لأدائها المتميز أثناء قيامها بإلقاء مجموعة من الابتهالات الدينية فى مدح الرسول الكريم، أثناء احتفالية المحافظة ومديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بكورنيش النيل.

وقدم محافظ أسوان، شكره لأسرة الطفلة يمنى لحسن تربيتهم لابنتهم لتكون نموذجاً مشرفاً نفتخر ونعتز به.

وأكد أن صوتها المميز والرائع فى إلقاء الإبتهالات الدينية يؤهلها للمشاركة والمنافسة باسم محافظة أسوان، لترفع اسم محافظتها عالياً في المسابقات المختلفة المحلية والدولية.

أسوان إسماعيل كمال الطفلة يمنى أحمد الصف الرابع الإبتدائى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 5 أشخاص بينهم أب ونجليه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

إعلان

إعلان

آلاف الفلسطينيين يتحدون ترامب والاحتلال ويعودون للشمال سيرًا على الأقدام (فيديو وصور)