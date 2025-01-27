بعدما سرقت القلوب بصوتها.. محافظ أسوان يكرم الطفلة "يمنى أحمد" -صور

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أسوان – إيهاب عمران:

كرم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الطفلة يمنى أحمد سالم البالغة من العمر 10 سنوات، الطالبة بالصف الرابع الإبتدائى بمنحها مكافأة مالية وميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة، وذلك تقديراً لأدائها المتميز أثناء قيامها بإلقاء مجموعة من الابتهالات الدينية فى مدح الرسول الكريم، أثناء احتفالية المحافظة ومديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بكورنيش النيل.

وقدم محافظ أسوان، شكره لأسرة الطفلة يمنى لحسن تربيتهم لابنتهم لتكون نموذجاً مشرفاً نفتخر ونعتز به.

وأكد أن صوتها المميز والرائع فى إلقاء الإبتهالات الدينية يؤهلها للمشاركة والمنافسة باسم محافظة أسوان، لترفع اسم محافظتها عالياً في المسابقات المختلفة المحلية والدولية.