فحص 2330 مريضًا في قوافل "حياة كريمة" بالعجمي وبرج العرب

الإسكندرية- محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، خدمات الفحص الطبي والعلاج لنحو 2330 مواطنًا في قافلتين طبيتين بمناطق العجمي وبرج العرب الطبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية وجهت قافلة طبية بوحدة العلا ببرج العرب والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفى، "برج العرب المركزي"؛ وقافلة أخرى بوحدة الهانوفيل والتي تبعد 19 كم عن مستشفى العامرية العام.

وأضافت "ندا" في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية هي " باطنة، جلدية، أطفال، أسنان، جراحة، عظام، نساء، تنظيم الأسرة"، وشارك فيها 110 فردا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 2330 مريضا وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما جرى تحويل 21 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه جرى خلال القافلة إجراء 351 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و226 تحليلاً بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 349 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قدمت القوافل خدمات التثقيف الصحي لعدد 607 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.