بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد سوق الأربعين لمتابعة أسعار السلع الأساسية

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أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الأربعين في حي غرب مدينة أسيوط، وذلك لمتابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط، ومجدي ميلاد، مدير التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي، مدير المتابعة الميدانية، وأحمد رشاد، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

حرص المحافظ على المرور بين محلات التجار، واستفسر عن أسعار الخضار والفاكهة، واطلع على تنوع المعروضات بكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين. وأكد على مواصلة جهود المحافظة لإنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

خلال جولته، التقى المحافظ بعدد من التجار وأصحاب المحلات بالسوق، وتحاور معهم واستمع إلى مطالبهم، ووجه بتخفيض أسعار بعض السلع، والالتزام بوضع هامش ربح عادل يراعي ظروف المواطنين ويخفف من الأعباء المالية عليهم. وأشار إلى حرصه الدائم على دعمهم وتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل، موضحاً أن الدولة تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، حفاظاً على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق التوازن في السوق.

وجه أبو النصر، رسالة للمواطنين التحلي بالإيجابية وعدم ترك التجار يستغلونهم، والتوجه إلى سوق الجملة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من سوق التجزئة.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم، وأنها تعمل جاهدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار.