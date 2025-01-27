بالصور.. 50 شابًا وفتاة في مغامرة استكشافية في بلاد الفيروز

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جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت محافظة جنوب سيناء معسكر "يلا كامب - Yalla Camp"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، بالتعاون بين الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل استقبال أفواج معسكر يلا كامب "، وجرى استقبال فوج يتضمن 50 شابا وفتاة، للقيام بمغامرة استكشافية ثقافية بيئية بمدن:"دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، خلال الفترة من 25 حتى 29 يناير الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه يجري تنفيذ برنامج المعسكر تحت إشراف الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وتتضمن ألعاب الكروس فيت، وألعاب رياضية وترفيهية، إضافة إلى برنامج سياحي وجولات حرة، وزيارة المناطق والمعالم السياحية، وحفلات السمر، وصعود جبل سانت كاترين.

وأكد أن المعسكر يعمل على تقديم تجربة استثنائية لمحبي المغامرة والاستمتاع بالطبيعة الخلابة لأرض الفيروز، خاصة أن البرنامج يجمع بين الأنشطة الرياضية والترفيهية والسياحية، ومسابقات وجوائز للفائزين، بما في ذلك مسابقة أفضل فيديو على تطبيق تيك توك، وأيضًا مغامرات رياضية، زيارات لمحمية البلو هول، واللاجونا، ووادي الوشواشي، الممشى السياحي بدهب، و سانت كاترين.

وتابع: بجانب رحلة بحرية على يخت تشمل السنوركلينج، وتجارب الهايكينج، وسهرات جماعية، ألعاب مبتكرة، ومسابقات فنية لاكتشاف المواهب.