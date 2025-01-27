"طمع فيه وخده يبيعه".. القصة الكاملة لسرقة نعش الموتى في الشرقية -صور

الشرقية- ياسمين عزت:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحديد هوية الشخص الذي سرق نعش نقل الموتى الخاص بمسجد بنداري بقرية بنايوس التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة اللص وهو يسير بتروسيكل حاملا النعش.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مواطن يدعى "ع.م" يعمل بجمع الخردة وبيعها، واعترف أمام الجهات المعنية باستئجار تروسيكل لتوصيل الأغراض للغير، مشيرا إلى أنه أثناء مروره بمحيط المقابر يوم الجمعة الماضية، تفاجأ بعدد من المواطنين يسألونه توصيل نعش نقل الموتى إلى المسجد بقرية بنايوس.

وكان الأهالي انتهوا من تشييع جنازة سيدة من أهالي القرية وأرادوا توصيل النعش إلى المسجد، كما أعطوا سائق التروسيكل أجره كاملا، ووافق وجرى تحميل النعش على التروسيكل، إلا أن السائق طمع في النعش وغير وجهته بغرض سرقته ولم يتوجه لتوصيله للمسجد، ولاذ بالفرار خارج القرية.

وأعترف المتهم، أمام جهات التحقيق، أنه طمع في النعش وتوجه إلى أحد بائعي الخردة لبيعه، وقام بتقطيعه وتفكيكه إلى عدة أجزاء ليسهل تداوله وبيعه لدى بائع الخردة، لذا لم يتسلم المسجد النعش بسبب تفكيكه.

وفي يوم الجمعة الماضي، تداول أهالي قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق منشورات عبر فيس بوك تشير إلى سرقة نعش نقل الموتى الخاص بمسجدهم، وأشاروا إلى أن عددا من الأهالي طلبوا من سائق تروسيكل توصيله من منطقة المقابر القريبة بالقرية إلى المسجد إلا أنهم تفاجئوا أنه اتجه بعيدا عن القرية.

وكشفت الكاميرات المراقبة اتجاه الشخص وقتئذ لمنطقة بعيدة عن خط سير القرية، متجها إلى بائعي الخردة للتصرف فيه وبيعه.