تداول 43 ألف طن بضائع و 1230 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ 24 ساعة الماضية تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 1230 شاحنة و90 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 12 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2200 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 3500 طن بضائع، و597 شاحنة و 68 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، و633 شاحنة و 22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفن "أمل و HEILAN BROTHER وAlcudia Express ، ومغادرة السفينة FUTURE ID وعلى متنها 28000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، وأيضًا مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس و دليلة، وكان الميناء استقبل أمس السفينتين دليلة والحرية، ومغادرة السفينتين أمل و Alcudia Expres.

وشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و 320 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "عمان ، بريدج ، آور، آيلة".