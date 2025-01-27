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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

09:47 ص الإثنين 27 يناير 2025

أنظمة الدفاع الجوي الروسية

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 32 طائرة مسيرة أوكرانية، في مقاطعات فورونيج وبيلجورود وكورسك وأورويول وتفير الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "خمسة عشر مسيرة تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ وإحدى عشرة أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأربع مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

وزارة الدفاع الروسية أنظمة الدفاع الجوي الروسية مسيرة أوكرانية طائرة مسيرة كورسك
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