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بداية من بوابة الرسوم.. إغلاق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة

07:23 ص الإثنين 27 يناير 2025

شبورة مائية على الطريق

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل، إغلاق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة المائية.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "إنه نظرًا لكثافة الشبورة المائية قررت محافظة الإسكندرية إغلاق طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بداية من بوابة الرسوم.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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