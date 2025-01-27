بداية من بوابة الرسوم.. إغلاق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة

كتب- محمد فتحي:

أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل، إغلاق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة المائية.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "إنه نظرًا لكثافة الشبورة المائية قررت محافظة الإسكندرية إغلاق طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بداية من بوابة الرسوم.

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.