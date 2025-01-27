بداية من بوابة الرسوم.. إغلاق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة
07:23 ص الإثنين 27 يناير 2025
كتب- محمد فتحي:
أعلنت محافظة الإسكندرية قبل قليل، إغلاق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة المائية.
وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": "إنه نظرًا لكثافة الشبورة المائية قررت محافظة الإسكندرية إغلاق طريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي بداية من بوابة الرسوم.
وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.
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