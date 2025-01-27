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قبل إعادة استخدامها.. ضبط 12 طن زيوت سيارات مستعملة داخل مخزن بالإسكندرية

01:26 ص الإثنين 27 يناير 2025

مكان تجميع الزيوت المستعملة

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الإسكندرية - محمد البدري:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 12 طن زيوت سيارات مستعملة مجهولة المصدر داخل أحد المخازن بالمحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة الرقابة بالمديرية نفذت حملة بالاشتراك مع إدارة التجارة الداخلية، للرقابة على المخازن والأسواق.

وأضاف أنه جرى ضبط مخزن يقوم بتجميع زيوت سيارات مستعملة ومصادرة 12 طن زيوت مستخدمة مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحرير محضر حيازة كميات من المكرونة التموينية بإجمالي 200 كيلو جرام، كما جرى تحرير محضر بعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية لأحد فروع جمعيتي؛ فيما اتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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