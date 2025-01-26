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مصرع مواطن وإصابة آخر صدمتهما تريلا ثقيلة بالعاشر من رمضان

11:56 م الأحد 26 يناير 2025

موقع الحادث

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه فيما أصيب آخر، صدمتهما سيارة نقل ثقيل "تريلا" في حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى العاشر الجامعي.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بمصرع شخص وإصابة آخر نتيجة صدمتهما بسيارة نقل ثقيل "تريلا" على الطريق بحي الأندلس.

تم الدفع بمرفقي إسعاف من فرع الشرقية، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي. وتم التحفظ على الجثمان في مشرحة المستشفى وتقديم الرعاية الطبية للمصاب.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة مواطن ومصرع آخر جراء اصطدامهما بسيارة التريلا أثناء وقوفهما على الطريق في حي الأندلس.

وحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

حادث سير دهس شخصين تريل نقل ثقيل العاشر من رمضان
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