محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد سيدي أحمد الفولي في مدينة المنيا على كورنيش النيل.

حضر الاحتفالية اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول فيها المعاني السامية لرحلة الإسراء والمعراج، مشيرًا إلى قيم الإعجاز الإلهي والدروس المستفادة منها في حياتنا اليومية. كما دعا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير والازدهار. وفي ختام كلمته، قدم الشيخ إبراهيم صالحين مجموعة من الابتهالات الدينية بالصلاة والسلام على خير البرية.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ المنيا بتكريم عدد من أئمة وخطباء المساجد بمديرية الأوقاف تقديراً لجهودهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز الوعي الديني في المجتمع. كما أكد على دور الأئمة في توعية المواطنين بالقيم الدينية والوطنية، مشيرًا إلى أهمية التلاحم بين أبناء الشعب المصري والاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.