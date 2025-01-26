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مصرع طفل صدمته سيارة جنوب بورسعيد

11:42 م الأحد 26 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، مساء اليوم الاثنين، اصطدمت به سيارة على طريق النفق جنوب بورسعيد.

استقبل مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة الطفل:"م.م.م" 16 عامًا، بادعاء اصطدام سيارة به على طريق النفق جنوب بورسعيد.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بورسعيد طريق النفق جنوب بورسعيد مستشفى 30 يونيو هيئة الرعاية الصحية النيابة العامة مصرع طفل صدمته سيارة
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