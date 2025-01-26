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أوقاف جنوب سيناء تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (صور)

11:19 م الأحد 26 يناير 2025
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    أوقاف جنوب سيناء تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
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    رئيس مدينة رأس سدر يشهد الاحتفالية
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    رئيس مدينة طور سيناء يشهد الاحتفالية
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    ااحتفالية الأوقاف بالاسراء والمعراج
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    الاحتفال بالاسراء والمعراج بمدينة رأس سدر
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء احتفالات بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج في جميع مدن المحافظة، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

في مدينة الطور، حضر الاحتفالية علي حمادة، رئيس المدينة، والشيخ إبراهيم أحمد، وكيل مديرية الأوقاف، والدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، والشيخ رفيق الشناوي، مدير الوعظ، وذلك بمسجد المنشية.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم ابتهالات دينية، تلاها حديث عن معجزة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها، وأهميتها في تعزيز الأخلاق والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وخلال الحفل، قدم رئيس مدينة الطور التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة.

وفي مدينة رأس سدر، شهد محمد حامد، رئيس المدينة، الاحتفال الذي أقيم في المجمع الإسلامي، بحضور الشيخ سليمان عامر، مدير إدارة أوقاف رأس سدر، وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف وأهالي المدينة.

أما في مدينة أبوزنيمة، فقد حضر اللواء عماد فكري، رئيس المدينة، الاحتفالية المقامة بالجامع الكبير، بمشاركة عدد من رجال الأزهر والأوقاف، وسط أجواء روحانية أضفتها الابتهالات الدينية والمدائح النبوية.

ذكرى الإسراء والمعراج أوقاف جنوب سيناء خالد مبارك
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