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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالغربية

11:18 م الأحد 26 يناير 2025

إسعاف

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الغربية – مروة شاهين:

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي على طريق "محلة منوف - طنطا" بالقرب من قرية ميت السودان بدائرة مركز طنطا.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارتين، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بإصابات متفرقة.

تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة محمد رفعت، مقيم بعزبة أيوب، وإصابة 11 آخرين بجروح متنوعة، بينهم اشتباه نزيف داخلي، كسور، وسحجات.

نُقل المصابون إلى مستشفى المنشاوي العام لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص حادث تصادم مدير أمن الغربية إسعاف مستشفى المنشاوي العام قرية ميت السودان
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