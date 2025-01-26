بالصور.. احتفالية ليلة الإسراء والمعراج بالمسجد التوفيقي في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بالمسجد التوفيقي نطاق حي العرب، وذلك بحضور الدكتور جمال عواد، مدير مديرية الأوقاف، ولفيف من التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تحدث خلالها عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة منها، ودلالات هذا الحدث العظيم في تاريخ الإسلام، مبينًا معانيه الروحية العميقة،

ومن جانبه، قدم بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وشعبها العظيم، وقيادتها السياسية، وأن يجعلها في أمن وأمان.