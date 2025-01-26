ضبط متهمين بسرقة نصف مليون جنيه من فلاح بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكن رجال مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ من القبض على عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه حصيلة بيع وشراء أراضي زراعية لصالح الغير، من فلاح في الثمانينيات من عمره، جرى جمعه من ، وذلك أثناء سيره في طريق زراعي.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ قدمه "علي.ح.ا.ش"، فلاح يبلغ من العمر 80 عامًا، ومقيم بمركز دسوق، يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين مجهولين أثناء سيره في طريق زراعي خلال عودته إلى منزله. كان بحوزته مبلغ 500 ألف جنيه حصيلة عمله في مجال بيع وشراء الأراضي الزراعية.

وأوضح الفلاح في بلاغه أنه أثناء عودته عبر طريق فرعي بين عزبتي البحري وشتا في نطاق مركز دسوق، فوجئ بشخصين يعترضان طريقه، ويطلبان منه تسليم المبلغ المالي الذي بحوزته، حيث قاما بالاعتداء عليه بالضرب.

وبناءً على البلاغ، شكل مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، وبمشاركة العقيد محمد عبد العزيز، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، لكشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها.

أسفرت التحريات عن أن المتهمين هما "محمود.إ.م"، 18 عامًا، و"محمد.أ.م"، 18 عامًا، عاطلان من عزبة البحري بقرية سنهور المدينة. وقد تبين أن المجني عليه كان قد تعامل مع المتهم الأول في وقت سابق، حيث قام ببيع قطعة أرض زراعية لوالدة المتهم.

وأضافت التحريات أن المتهم الأول لاحظ أن المجني عليه يربح مبالغ مالية كبيرة من عمله في بيع الأراضي الزراعية، فقرر سرقته، واشترك مع المتهم الثاني في تنفيذ الجريمة.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الواقعة. وتم تحرير المحضر رقم 1498 لسنة 2025 جنح مركز شرطة دسوق، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.