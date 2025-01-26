محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء الأحد، الاحتفال الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1446 هـ.

أُقيم الاحتفال في المسجد الإسماعيلي “المطافي” بحي ثان مدينة الإسماعيلية، وسط حضور رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وبدأت الفعالية بأداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ مصطفى عبدالفتاح.

وألقى الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمة تناول فيها الدروس المستفادة من معجزة الإسراء والمعراج، مشددًا على قيم التسامح وسماحة الدين الإسلامي التي علمنا إياها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

شارك في الاحتفال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.

واختُتم الحفل بأجواء روحانية حيث قدم الشيخ محمود عوض الله مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية، كما ألقى القارئ الشيخ مصباح شكري تلاوة قرآنية خاشعة. وأدار فقرات الاحتفال هشام عبدالعزيز، مقدم البرامج الدينية بتلفزيون القنال.

وفي كلمته، أعرب المحافظ أكرم محمد جلال عن تهانيه القلبية لشعب الإسماعيلية بمناسبة الذكرى العطرة لمعجزة الإسراء والمعراج، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.