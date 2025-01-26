داخل مزرعة دواجن.. ضبط مصنع "عصائر فاسدة" بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج العصائر داخل مزرعة دواجن في مركز طوخ، بمحافظة القليوبية. تم التحفظ على المكان، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي بيان لها، أوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية أن لجنة تفتيشية، تحت إشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، شنت حملة على مصنع العصائر غير المرخص المتواجد داخل مزرعة دواجن في طوخ.

أسفرت الحملة التي شارك فيها الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتورة عزة صابر مدير الإدارة الصحية بطوخ، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، عن ضبط 307 كراتين عصائر فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث كانت تحتوي على تغيرات في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط 35 كيلوجرامًا من السكر، وتبين أن عملية التصنيع تتم داخل مزرعة دواجن. وقد تم عرض القضية على النيابة العامة للنظر والتصرف.