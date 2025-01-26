9 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق السلام بلبيس في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 9 مواطنين جراء انقلاب سيارة ميكروباص متجهة من كفر صقر إلى السلام على طريق بلبيس الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الرعاية الطبية لهم.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص متجهة من كفر صقر إلى السلام على طريق بلبيس الصحراوي.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 9 من الركاب جراء تصادم الميكروباص وانقلابه. تحرر المحضر اللازم للواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية.

تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور أمام المارة.