البحيرة تحتفل بيوم البيئة الوطني وتكرّم المسؤولين عن مواجهة السحابة السوداء

البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الاحتفالية التى نظمتها المحافظة اليوم الأحد، بمناسبة يوم البيئة الوطني تحت شعار: "مصر خضراء مستدامة.. نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل"، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

في مستهل كلمتها، أعربت عازر، عن فخرها بالإنجاز الذي حققته المحافظة في مواجهة السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز 2024، بعد أن تصدرت البحيرة محافظات الجمهورية كأقل المحافظات تسجيلًا لحالات حرق قش الأرز ، وأكدت أن هذا النجاح هو ثمرة جهود جماعية وتكاتف كافة الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة وصحة المواطنين.

ووجهت المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في هذا الإنجاز، بما في ذلك جهاز شؤون البيئة، و الزراعة والإصلاح الزراعي وإدارة الازمات والأوقاف، والكنيسة، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة، وجامعة دمنهور.

وأكدت على أهمية العمل المتواصل لتحقيق التحول الأخضر العادل، بما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الاستدامة البيئية

كما أشادت بدور المكتب الإعلامي ومنظومة الشكاوى الحكومية في رصد الشكاوى وحلها بفاعلية، ودعت الجميع إلى استمرار التعاون لتحقيق المزيد من النجاحات في موسم الحصاد القادم.

وقال علي دومة رئيس جهاز شئون البيئة بالبحيرة أن يوم البيئة الوطني هو تجسيد لدور المجتمع في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى الإنجازات البيئية التي تحققت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إعادة هيكلة قطاع البيئة وصون الموارد الطبيعية.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلما تسجيليا استعرض جهود محافظة البحيرة في مواجهة السحابة السوداء خلال موسم حصاد الأرز لعام 2024، مسلطًا الضوء على المبادرات الميدانية والأنشطة التوعوية التي ساهمت في الحد من حرق المخلفات الزراعية وتحسين جودة الهواء.

عقب ذلك كرمت الدكتورة جاكلين عازر العاملين بمنظومة البيئة تقديرًا لدورهم البارز في الحد من ظاهرة السحابة السوداء ومواجهة حالات الحرق ورصدها من خلال منظومة الإنذار المبكر حتى أصبحت المحافظة من أكثر المحافظات التى استفادت من قش الأرز وأقل المحافظات فى عدد الحرائق؛ والأكثر مجابهة لظاهرة السحابة السوداء.