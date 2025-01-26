نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الطلاب يشهد احتفالية ليلة الإسراء والمعراج (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، اليوم الأحد، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في احتفالية عطرة تجسد معاني ذكرى إسلامية.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومحمد نعمة كُجَك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل، ولفيف من مديري المديريات الخدمية، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والقيادات الأمنية والعسكرية، والمواطنين.

بدأت مراسم الاحتفال بقراءة عذبة لآيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد عبد الكريم، عقب ذلك ألقى فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد، خطبته التي تحدث فيها عن فضل "ليلة الإسراء والمعراج" التي تبدأ من مغرب اليوم الأحد، الموافق 26 رجب، إلى فجر الاثنين، الموافق 27 رجب، تلك المعجزة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم تعويضًا إلهيًّا له بعد ما واجهه من آلام وعثرات.

تناول وكيل وزارة الأوقاف العبر والدروس المستفادة من تلك الرحلة المباركة، ومنها الثبات على الحق، والالتزام بالمبدأ، وحسن التوكل على الله تعالى، والأخذ بالأسباب، وانتظار الفرج، والصبر على أذى الناس، والثقة بالله تعالى، وصدق التوكل، مشيرًا إلى أن اليقين بالله عبادة، فقد جعل الله تعالى مع العسر يسرًا، ومع الضيق فرجًا، لأن المحن تتبعها المنح.

من جانبه، هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج"، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفعة شأن مصرنا الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والرخاء، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمان والاستقرار.

من جانبه، قدم نائب رئيس الجامعة التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة الطيبة التي تجلت فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بأمتنا، فكانت منهجًا للحياة وجهادًا للنفس، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

تخللت الاحتفالية مدائح نبوية ودينية بصوت الشيخ إبراهيم سالم، أبهجت نفوس الحاضرين، وبعثت الطمأنينة في القلوب، والتقرب إلى الله تعالى.