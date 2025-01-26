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السجن عامين لسائق ميكروباص تسبب في وفاة 3 أشخاص بديروط

07:00 م الأحد 26 يناير 2025

محكمة أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت محكمة ديروط الجزئية، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن لمدة عامين على سائق ميكروباص بعد إدانته بالتسبب في حادث سقوط السيارة في الترعة الإبراهيمية، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.

ترجع وقائع الحادث إلى يوم 8 ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط حول بلاغ بسقوط ميكروباص محمل بالركاب في الترعة الإبراهيمية بالقرب من موقف سيارات ديروط.

وأسفر الحادث عن غرق ثلاثة أشخاص من مركز ديروط، حيث تم انتشال جثامينهم ودفنهم في مقابر عائلاتهم وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

محكمة أسيوط محكمة ديروط حبس سائق ميكروباص سقوط سيارة بترعة
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