تعالي أجيبلك حلاوة.. ضبط مُتهم باستدراج طفلة والاعتداء عليها جنسيًّا في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة في محافظة الدقهلية من إلقاء القبض على ميكانيكي سيارات بتهمة استدراج طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات والاعتداء عليها جنسيًّا.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "عزة. ي. م" 29 عاما، ربة منزل مقيمة بشارع الجلاء "دائرة القسم، رفقتها ابنتها "م" 7 سنوات، تتهم "محمد. ص. أ"، وشهرته "فقوسة" 38 عامًا - ميكانيكي سيارات، باستدراج ابنتها الطفلة إلى قطعة أرض فضاء كائنة بذات العنوان والتحرش بها جنسيًا بملامسة مواطن عفتها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشوري رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

وبإجراء الكشف الجنائي على المتهم تبين سابقة اتهامه في 9 قضايا (ضرب - شروع في قتل - سلاح أبيض) آخرها القضية 13353 جنح قسم أول المنصورة: ضرب وإحداث إصابة.

حرر بذلك المحضر رقم 1853 لسنة 2025 جنح قسم أول المنصورة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.