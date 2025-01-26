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محافظ المنوفية يُشارك في احتفالية الإسراء والمعراج بشبين الكوم (صور)

06:02 م الأحد 26 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يُشارك في احتفالية الإسراء والمعراج
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يُشارك في احتفالية الإسراء والمعراج
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يُشارك في احتفالية الإسراء والمعراج
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يُشارك في احتفالية الإسراء والمعراج
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المنوفية - أحمد الباهي:

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، في فعاليات الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد الرؤوف الرحيم في مدينة شبين الكوم.

جاءت الفعالية في حضور الشيخ الدكتور محمد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وطارق أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم، إلى جانب عدد من رجال الدين والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة قرآنية عطرة، تلتها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف سلَّط فيها الضوء على الدروس الروحية والمعنوية لمعجزة الإسراء والمعراج، مؤكدًا على قيم الصبر والإخلاص وجبر الخواطر التي تعكس سمو الرسالة الإسلامية.

كما ناقش أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعربية في ظل التحديات الراهنة.

ومن جانبه، وجَّه محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر بمناسبة الذكرى، داعيًا إلى تعزيز التلاحم المجتمعي ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وأكد أبو ليمون على أولوية تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية لضمان رضا المواطنين، مشيرًا إلى متابعة خطط التطوير في كافة القطاعات لتحقيق الاستقرار والرخاء.

شبين الكوم ابراهيم أبو ليمون المنوفية احتفالية الإسراء والمعراج
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