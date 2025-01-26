يضم 24 باكية.. محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو يوسف -صور

رئيس هيئة الطرق والكباري يتابع تنفيذ عدد من المشروعات في بني سويف

الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد "سوق اليوم الواحد" بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي، والذي يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وتفقد المحافظ أقسام السوق الذي يقام على مدار يومي السبت والأحد، ويضم 24 باكية على مساحة 300 متر، لبيع أنواع مختلفة من المنتجات والسلع الأساسية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق الأخرى.

وشملت الجولة تفقد الخدمات المجانية التي يجري تقديمها لرواد السوق من خدمات صحية في إطار مبادرة 100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مرافق تابعة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية بواسطة السيارات التكنولوجية المتنقلة.