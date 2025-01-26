جامعة قناة السويس تعلن انتظام سير امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تواصل كلية التربية بجامعة قناة السويس، تنظيم امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025، والتي تستمر حتى الثلاثاء 4 فبراير المقبل، بمشاركة 428 طالبًا وطالبة في مختلف البرامج الأكاديمية.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن توفير بيئة امتحانية مريحة وداعمة يمثل أولوية قصوى، مشددًا على التزام الجامعة بتقديم كافة التسهيلات التي تضمن سير الامتحانات بسلاسة، وتُمكّن الطلاب من تحقيق أفضل النتائج.

وفي جولة تفقدية داخل الكلية، تابع الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سير الامتحانات داخل اللجان، حيث أثنى على التزام الطلاب بتعليمات وضوابط الامتحانات، وأشاد بالأجواء التنظيمية التي توفرها الكلية لضمان أداء مثالي للعملية الامتحانية.

وأكد زغلول حرص الجامعة على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب خلال فترة الامتحانات.

رافقه في الجولة الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، والدكتور مجدي الحبشي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور مدحت صالح أن الكلية أعدت خطة شاملة لضمان انتظام الامتحانات، مع توفير كافة المستلزمات التي تساهم في راحة الطلاب وسهولة أدائهم للامتحانات.

من جهته، أشار الدكتور مجدي الحبشي إلى أن امتحانات اليوم شملت برامج الدبلوم العام بمساراته الثلاثة، والدبلوم المهني، والدبلوم الخاص، حيث حضر الامتحانات 172 طالبًا بالدبلوم العام، و145 طالبًا بالدبلوم المهني، و111 طالبًا بالدبلوم الخاص.

كما شدد على استمرار متابعة تنفيذ الخطط التنظيمية التي وضعتها الكلية لتحقيق النجاح الكامل للعملية الامتحانية.