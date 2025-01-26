بالصور.. إصابة 3 أشخاص فى انهيار منزل بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

أصيب 3 أشخاص بعد تعرض منزلهم بشارع الصاغة بمدينة إدفو، لانهيار جزئي أثناء قيامهم بأعمال هدم غير قانونية، وغير مطابقة لطرق الهدم الفنية، و بدون ترخيص.

بدوره، انتقل السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل، إلى المنزل المنهار والإشراف الميداني على جهود رجال الحماية المدنية، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل لرفع مخلفات وأنقاض الجزء الذى حدث به الإنهيار دون وقوع خسائر فى الأرواح، فيما توجد 3 حالات تعرضت لإصابات بسيطة ، وتم نقلهم لمستشفى النيل بإدفو لتقديم أوجه الرعاية الطبية المتكاملة له.

وقال السكرتير العام المساعد، إن المنزل يتكون من دورين أرضى وأول علوى، ومبنى بالطوب اللبن، والحالات المصابة تضم أدهم عبد الدايم محمد 37 سنة، والذي أصيب باشتباه كسر فى الساق، وقناوى محمود عبد الظاهر 38 سنة، والذي أصيب بجروح وكدمات بالجسم، والسيد محمد عبد الباسط 40 سنة، والذي أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة فى الجسم .