ضبط شقيقين بكمية كبيرة من المخدرات والأسلحة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة إدارة الأسلحة والذخائر في القبض على شقيقين خلال حملة أمنية مكبرة قبل توزيعهما صفقة مخدرات وأسلحة كبرى بإحدى قرى مركز دشنا بمحافظة قنا.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من إدارة الأسلحة والذخائر بشن حملة أمنية كبرى لضبط كبار تجار الأسلحة والذخائر داخل قرية السمطا بمركز دشنا.

وأسفرت الحملة عن ضبط شقيقين هما "ح، وص"، من داخل قرية السمطا وبحوزتهما 30 كيلو من مخدر الشابو، و20 بندقية آلية وكميات من الطلقات والذخيرة وكيلو أفيون و3 مليون جنيه خلال استعدادهما لتوزيع الصفقة الكبرى.

وتحفظت قوات الأمن، على المضبوطات وحررت محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.